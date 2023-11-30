"Яндекс" в 2024 году вдвое увеличит число роверов и начнет сдавать их в аренду бизнесу

В компании сообщили о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" в 2024 году вдвое увеличит количество роверов - с 130 до 260. Также компания начнет сдавать роботов-доставщиков бизнесу по сервисной модели, сообщили ТАСС в "Яндексе".

"Яндекс" объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 году. Кроме того, компания начнет сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки "последней мили" - до конечного потребителя на расстояние до 2 км. "Яндекс еда" и "Лавка" также планируют расширять доставку роботами", - рассказали в компании.

Сейчас "Яндекс" обсуждает внедрение роботов для доставки товаров с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания. Как отметили в компании, около 15 роботов-доставщиков достаточно, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в 5 тыс. человек. Перспективными заказчиками в "Яндексе" также назвали отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

"Мы работаем над тем, чтобы к 2025 году стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% - это 12-15 доставок в день", - добавили в "Яндексе".

О роботах-доставщиках "Яндекса"

Роботы-доставщики "Яндекса" с момента запуска в 2019 году преодолели 600 тыс. км и доставили 300 тыс. заказов, уточнили в компании. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также городе Мурино в Ленинградской области. В дальнейшем "Яндекс" планирует расширить географию", - отметили в компании.

Сейчас доставка осуществляется с помощью роверов третьего поколения, которые были представлены в ноябре 2021 года. В октябре 2023 года "Яндекс" выпустил новую партию 50 роботов-доставщиков третьего поколения.

Наибольшую эффективность доставка роботами демонстрирует на расстоянии до 2 км. В 2023 году роботы-доставщики привозили вовремя 87% заказов, а путь до места назначения занимал в среднем 8-12 минут, уточнили в "Яндексе".