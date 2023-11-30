Совкомбанк считает проведение IPO необходимым

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил, что "крупный качественный частный банк должен быть публичным"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк считает проведение IPO (первичное публичное размещение акций) необходимым, ожидает благоприятного момента для размещения. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

"Мы находимся в постоянной готовности к проведению к IPO. Считаем, что размещение нам необходимо. Крупный качественный частный банк должен быть публичным. Пока конкретной даты у нас нет. Мы активно смотрим на рынок, оцениваем условия и в самый благоприятный для нас момент объявим о размещении", - сказал он.

Ранее в октябре источник на финансовом рынке сообщил ТАСС, что Совкомбанк может провести IPO на Московской бирже до конца 2023 года. Источник уточнял, что проведение может состояться ориентировочно в декабре.