FT: авиакомпании ЕС хотят изменить траектории полетов для уменьшения выбросов

По данным газеты, авиаперевозчики "редко используют наиболее эффективные маршруты между двумя аэропортами"

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Европейские авиакомпании изменят траектории полетов авиалайнеров с целью сокращения выбросов углекислого газа в соответствии с инициативой Еврокомиссии (ЕК) "Единое европейское небо" (ЕЕН). Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, авиаперевозчики "редко используют наиболее эффективные маршруты между двумя аэропортами". Это связано с перегруженностью воздушного пространства и правилами, установленными национальными авиадиспетчерами. В соответствии с ЕЕН авиакомпании получат возможность прокладывать наиболее оптимальные маршруты, предполагающие полеты самолетов на больших высотах с более плавным заходом на посадку, что приведет к значительной экономии топлива.

Реализация этой инициативы позволит, согласно прогнозам ЕК, сократить выбросы в Европе до 10%, что эквивалентно 11,6 мегатонны углерода в год. Это является одним из решающих факторов в осуществлении планов достижения нуля выбросов в атмосферу к 2050 году. По словам еврокомиссара по транспорту Адины Валеан, странам ЕС "необходимо объединить усилия в повышении эффективности полетов".

Сейчас на долю авиации приходится более 2% мировых вредных выбросов. Об инициативе "Единое европейское небо" впервые заговорили в 2004 году. В 2020 году была обнародована дополненная программа ЕЕН, напоминает FT.