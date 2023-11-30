Премьер Литвы заявила, что оборонные облигации повысят государственный долг

Премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните отметила, что на 2025 год на обслуживание госдолга придется выделить дополнительно по сравнению с 2024 годом около €200 млн

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Так называемые оборонные облигации, ввести которые для дополнительного финансирования военных нужд предлагают в Литве политики, повысят государственный долг. Об этом заявила в эфире радиостанции Ziniu radijas премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Оборонные облигации стали бы долгом государства. Если мы повышаем процент ассигнований на оборону без повышения процента собираемых в казну доходов, то мы просто повышаем государственный долг", - сказала она.

Как отметила глава правительства, вместе с ростом госдолга растут и затраты на его обслуживание. "Облигации, банковские кредиты, еще какие-то финансовые инструменты - все это долг с процентами, - подчеркнула премьер. - По ним необходимо рассчитываться". По словам Шимоните, на 2025 год на обслуживание госдолга придется выделить дополнительно по сравнению с 2024 годом около €200 млн.

В проекте госбюджета на 2024 год, который находится на рассмотрении парламента, на оборону намечено выделить 2,71% валового внутреннего продукта (ВВП). В 2023 году этот показатель составляет 2,52%. Литовские политики считают необходимым довести финансирование обороны до 3% ВВП и на этом не останавливаться.