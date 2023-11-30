ЦБ может ввести меры усиления идентификации личности при выдаче онлайн-займа в МФО

Глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что в случае, если рынок будет в состоянии самостоятельно усилить требования к идентификации, то у регулятора и законодателя будет меньше необходимости вводить их на уровне закона

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России может ввести дополнительные меры для усиления требований к идентификации личности при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях (МФО), так как по-прежнему обеспокоен темой мошенничества, связанного с выдачей займов по чужим персональным данным. Об этом сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута в ходе XХII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Тема мошенничества, связанного с выдачей онлайн-займов на имя другого лица, нас очень сильно беспокоит. И мы точно будем принимать меры, направленные на некоторое усиление требований к идентификации. Да, стандарт заработал, мы смотрим, как он в этом смысле реализуется, но, возможно, его окажется недостаточно", - сказал он, добавив, что в случае, если рынок будет в состоянии самостоятельно усилить требования к идентификации, то у регулятора и законодателя будет меньше необходимости вводить их на уровне закона.

Согласно представленным в ходе конференции данным, доля жалоб на МФО в категории "Мошенничество" в общей структуре жалоб по итогам января - октября 2023 года составила 11,2%, в 2022 году показатель находился на уровне 14,2%. "Из динамики мы пока видим, что проблема, связанная с мошенничеством при выдаче онлайн-займа, имеет достаточно массовой характер, хотя, возможно, демонстрирует первые признаки улучшения ситуации", - добавил глава службы ЦБ по защите прав потребителей.

Мамута также отметил, что Банк России получил 39 тыс. жалоб на микрофинансовые организации (МФО) за январь - октябрь 2023 года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако, по его словам, определенная часть жалоб связана с "чрезмерной активностью ряда блогеров и каналов", которые распространяют недостоверную информацию о возможности пересчета задолженности по займам.

Кроме этого, был отмечен сильный рост жалоб, связанный с взысканиями. За 10 месяцев 2023 года доля таких жалоб в общей структуре составила 23,7%, в аналогичном периоде прошлого года - 14,3%. "Эта тема напрямую не относится к периметру нашего надзора, ею занимается ФССП, но, тем не менее, проблема взыскания - очень выраженная социальная проблема. Рост жалоб на взыскание говорит, возможно, о том, что кредиторы не уделяют должного внимания оценке рисков в момент выдачи кредита или займа", - отметил Мамута.

Банк России в январе 2023 года выпустил новую редакцию базового стандарта для МФО, обязав их при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по минимум трем конкретным параметрам из десяти. Соблюдение стандарта, по мнению регулятора, должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным.