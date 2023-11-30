Маск нецензурно высказался о рекламодателях, обвинивших X в антисемитизме

Владелец соцсети призвал их прекратить размещать рекламу

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Илон Маск, владеющий социальной сетью X (ранее Twitter), в нецензурной форме высказался о рекламодателях, отказавшихся от сотрудничества с платформой после того, как ее обвинили в антисемитизме.

"Перестаньте размещать рекламу. <...> Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой или деньгами, пусть он идет к черту", - сказал Маск, использовав нецензурный оборот. Так он ответил модератору сессии на форуме глобальных лидеров DealBook, предложившему миллиардеру извиниться перед рекламодателями.

Маск добавил, что рекламный бойкот "убьет компанию", и в этом случае "весь мир будет знать, что компанию убили рекламодатели". По словам миллиардера, он готов пойти на банкротство Х в случае продолжения конфликта.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Маск ослабил ограничения на содержание сообщений в X, в том числе сократил штат персонала, отвечающего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Как отмечало издание, ранее группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.

Издание также указало, что американская технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что ее материалы публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера, что следует из отчета НКО Media Matters for America. Позднее аналогичное решение о приостановке публикации своей рекламы в X приняли компании Disney и Apple.