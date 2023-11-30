Количество субъектов МСП в Югре за год выросло на 3,4 %

Всего в регионе зарегистрировано более 61 тыс. субъектов малого бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Югре за 2023 год выросло на 3,4%, сообщила глава региона Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания, обращения к жителям, депутатам и представителям общественности региона губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Увеличен оборот предприятий малого и среднего предпринимательства, по оценкам департамента экономического развития, в 2023 году - это 627,1 млрд рублей. В автономном округе зарегистрированы 61,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,4% больше, чем в прошлом году", - сказала она.

Губернатор отметила, что во взаимодействии с "Корпорацией "МСП" в 2023 году регион включился в реализацию проекта с использованием цифровой платформы мсп.рф по стимулированию спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны крупного частного бизнеса.

В мае 2023 года, губернатор сообщала, что число занимающихся малым и средним бизнесом в Югре составляет почти 270 тыс. человек, по итогам 2021 года их было 243 тыс.