Терминалы ГК "Дело" в Новороссийске возобновили обработку судов

Работы приостанавливали из-за сильного ветра и ливня

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Терминалы "Делопортс" (владеет стивидорными активами ГК "Дело" в порту Новороссийск) возобновили обработку судов в связи с улучшением погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

"В связи с улучшением погодных условий, терминалы Группы компаний "Дело" в Новороссийске возобновили обработку судов в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.

Обработка судов на терминалах группы в Новороссийске прекращалась из-за сильного ветра и проливного дождя, сообщали ранее в ГК "Дело".

"Делопортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело" в порту Новороссийска. В структуру активов входят контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал "КСК" и сервисная компания "Дело".