В ЛНР сообщили об острой нехватке рабочих в сфере строительства и транспорта

В республике открыто 5 тыс. вакансий в упомянутых отраслях

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Специалистов в сфере промышленности, строительства и транспорта остро не хватает в Луганской Народной Республике, сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко.

"Республика остро нуждается в квалифицированных рабочих в сфере промышленности, строительства и транспорта. Самые востребованные профессии сегодня - это электрослесари, электрики и электромонтеры, водители, трактористы и машинисты, электро- и газосварщики, слесари, повара, медицинские сестры и швеи", - цитирует Макаренко в своем Telegram-канале пресс-служба правительства республики.

Макаренко сообщила, что с начала года работодатели республики подали по упомянутым профессиям почти 5 тыс. вакансий.

По ее словам, региону также традиционно необходимы врачи и педагоги, в последнее время наблюдается быстро возрастающий спрос на инженеров.