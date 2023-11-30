"Эксар" за 10 месяцев 2023 года застраховал экспорт МСП почти на 1,2 млрд рублей

За период с января - октябрь 2023 года компании МСП заключили 155 договоров страхования

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций АО "Эксар" (входит в группу Российского экспортного центра) за 10 месяцев 2023 года застраховало экспортные поставки малых и средних предприятий почти на 1,2 млрд рублей, сообщил РЭЦ.

"Почти 1,2 млрд рублей - на такую сумму за 10 месяцев 2023 года малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Услугу предоставляет агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в группу Российского экспортного центра)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего за период с января - октябрь 2023 года компании МСП заключили 155 договоров страхования. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 млн рублей.

Так, страхование экспортных поставок позволяет компаниям работать на условии отсрочки платежа, расширяя географию и объемы экспорта. "Экспортер может быть уверен в том, что получит средства за поставленные товары, работы или услуги", - поясняется в сообщении РЭЦ.

Отмечается, что в текущем году чаще всего по программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ. При этом самыми популярными направлениями стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, а также Армения, Азербайджан, Киргизия, Грузия, ОАЭ, Египет, Израиль, Китай, Марокко и Турция. Большую часть экспорта составляют пищевая продукция, оборудование и запчасти, а также строительные материалы.

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") создано в конце 2011 года. Оно входит в группу РЭЦ и осуществляет страховую поддержку экспортеров товаров и услуг российского производства, предоставляя защиту от коммерческих и политических рисков, занимается развитием системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства, страховой поддержкой российских инвестиций за рубежом и поддержкой экпортно ориентированных субъектов МСП.