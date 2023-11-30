В РФ обеспечили высокоскоростным интернетом порядка 45 тыс. школьных объектов

Из них 28 тыс. находятся в сельской местности, сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 45 тыс. школьных объектов по всей России обеспечены высокоскоростным интернетом, из которых 28 тыс. находятся в сельской местности. Об этом в ходе Всероссийского совещания для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования и руководителей вузов, подведомственных Минпросвещения России сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Сейчас Минцифры по заданию Минпросвещения обеспечивает скоростной доступ к интернету для 45 тыс. школьных объектов, из которых 28 тыс. находится в сельской местности", - сказал министр. Он отметил, что этот доступ к сети осуществляется в рамках единой защищенной сети передачи данных, который обеспечивает безопасность персональных данных и эффективную контент-фильтрацию.

Шадаев также сообщил, что 9 тыс. учебных зданий обеспечены Wi-Fi-сетями, и по поручению президента эта работа будет продолжена.

Кроме того, министр рассказал, что образовательной платформой "Сферум" от VK пользуются ежедневно 2,5-3 млн человек и выразил уверенность, что в 2024 году она сможет заменить все зарубежные приложения и сервисы, которые используют в повседневной жизни российские учителя и учащиеся.

Вместе с тем на образовательные курсы по программированию "Код будущего", по словам министра, было подано свыше 400 тыс. заявок от старшеклассников, что показывает интерес к изучению современных языков программирования.