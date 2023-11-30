Часть строителей красноярского метро отправили в отпуска из-за проблем с платежами

При этом директор Центра транспортной логистики Андрей Августинович заверил, что работы на объекте продолжаются

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Часть строителей метро в Красноярске, работающих в субподрядных организациях, отправили в отпуска из-за проблем с платежами. Строительство метро продолжается, регион выполняет все взятые на себя обязательства, сообщил журналистам директор регионального госпредприятия "Центр транспортной логистики" (заказчик строительства) Андрей Августинович.

"Вместе с тем в настоящее время возникли проблемы во взаимоотношениях между генеральным подрядчиком ["Моспроект-3"] проекта и организациями, которые привлечены им к строительству метро. В результате произошла задержка платежей, что привело к тому, что часть сотрудников отправили в оплачиваемые отпуска", - сообщил Августинович. По его словам, сейчас власти региона, генподрядчик решают возникшие проблемы. "Предпринимаются все усилия, чтобы ликвидировать проблемы, возникающие в отношениях между коммерческими структурами, обеспечить стабильную выплату заработной платы работникам", - подчеркнул гендиректор госпредприятия.

Он также опроверг информацию, появившуюся в нескольких местных СМИ, о приостановке строительства. "Строительство метро в Красноярске продолжается. Красноярский край свои финансовые обязательства перед генподрядчиком выполняет в полном объеме. На строительной площадке станции "Улица Шахтеров" продолжается сборка тоннелепроходческого комплекса", - сообщил Августинович.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.