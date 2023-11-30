Госдума приняла базовый закон "О занятости населения в РФ"

Нововведение определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ".

Документ был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Нововведение определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения.

Документ в том числе уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей". Как ранее отмечал Володин, "принятие нового закона о занятости назрело давно", так как действующий закон разрабатывался 30 лет назад, с тех пор появились "принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы".

В законе сохраняются действующие сейчас нормы о том, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Оператором такой платформы будет Роструд. Устанавливается, что на платформе в том числе размещается информация о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также гражданах, стремящихся найти работу.

Устанавливается также, что с использованием платформы Роструд будет проводить мониторинг трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Сводная информация о трудоустройстве выпускников будет учитываться при установлении общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджета и при оценке эффективности деятельности таких организаций.

Статус безработного

Документ устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного. Так, безработными будут признаваться граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости для ее поиска и готовы приступить к работе. Для регистрации в службе занятости в целях поиска подходящей работы гражданам необходимо будет подать заявление. Вместе с заявлением они также должны будут подать анкету, в которой укажут сведения о себе, своем образовании, квалификации, опыте работы и другие сведения, необходимые для поиска работы.

Решение о признании гражданина безработным будут принимать органы службы занятости региона, в котором он зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления, если гражданин согласует предложенный ему индивидуальный план содействия занятости. Порядок регистрации безработных установит кабмин РФ. Для формирования индивидуального плана содействия занятости органы служб занятости направляют гражданину предложение о прохождении в установленные сроки профилирования, которое будет обязательным. Если органы занятости не смогут предоставить гражданину подходящую работу в течение 10 дней с момента регистрации, то он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.

Уточняется, что безработными не могут быть признаны дети до 16 лет, а также обучающиеся по очной форме обучения, граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью первой группы, детьми с инвалидностью или престарелыми, и пенсионеры. Не будут признаваться безработными граждане, которые не прошли в срок профилирование, не явившиеся в назначенный день для согласования индивидуального плана содействия занятости, а также отказавшиеся от него, граждане, признанные занятыми или зарегистрированные как самозанятые.

Кроме того, статус безработного не смогут получить граждане, которые в течение 10 дней со дня регистрации в органе службы занятости отказались от двух вариантов подходящей работы или не представили информацию о результатах переговоров с работодателями по двум вариантам подходящей работы.

Противодействие нелегальной занятости

В новом законе не будут регламентированы вопросы платформенной занятости и самозанятых. Однако закон в новой редакции содержит отдельную главу, направленную на противодействие нелегальной занятости, под которой понимается "осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений".

Для противодействия нелегальной занятости правительство РФ будет утверждать план мероприятий, а также разрабатывать и осуществлять меры борьбы с такой занятостью. Органы исполнительной власти в регионах будут создавать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Порядок создания таких комиссий установит кабмин РФ.

С 1 марта 2024 года межведомственные комиссии наделяются правом запрашивать необходимую информацию, в том числе персональные данные и сведения, составляющие налоговую тайну, у органов государственной власти и местного самоуправления, а также у государственных внебюджетных фондов. Перечень сведений и информации, в том числе составляющих налоговую тайну, передаваемых налоговыми органами в такие комиссии, установит Минтруд по согласованию с Федеральной налоговой службой и Рострудом. Порядок предоставления таких данных установит кабмин РФ.

Комиссии смогут направлять в надзорные органы информацию для проведения мероприятий государственного и муниципального контроля, а также профилактических мероприятий, направленных на противодействие нелегальной занятости. Новые нормы также наделяют Роструд полномочиями вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Порядок ведения такого реестра установит кабмин РФ.

Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.