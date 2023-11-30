ГД закрепила в законе индексацию пособий по безработице и льготы бойцам СВО

В законе в том числе сохраняется установленный максимальный размер пособия по безработице, который в первые три месяца составит 12 792 рубля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Закон "О занятости населения в РФ", принятый Госдумой на пленарном заседании, содержит положения о ежегодной индексации пособий по безработице и о содействии приоритетному трудоустройству участников спецоперации.

Документ был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Инициатива определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения.

В законе в том числе сохраняется установленный сегодня максимальный размер пособия по безработице. Так, в первые три месяца он составит 12 792 рубля, в последующие три месяца - 5 тыс. рублей. Сохраняется и минимальный размер пособия - 1,5 тыс. рублей. При этом максимальная и минимальная величина пособия будут индексироваться 1 февраля каждого года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определит кабмин РФ.

В законе также содержатся положения, которые наделяют военнослужащих и добровольцев правом на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке. Согласно документу, таким правом наделяются безработные граждане, которые завершили прохождение военной службы по призыву, в том числе по мобилизации, а также по контракту, в течение трех лет после окончания службы. Приоритетное право на профобучение также распространяется на граждан, у которых прекратилось действие заключенного контракта о пребывании в добровольческих формированиях. Таким правом бывшие добровольцы смогут воспользоваться в течение трех лет после истечения контракта.

В законе также содержится отдельная статья "Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы". Так, граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, смогут рассчитывать на содействие служб занятости в приоритетном трудоустройстве. Такие же права распространяются на участников добровольческих формирований, контракт которых завершен.

Указывается также, что содействие приоритетному трудоустройству таких граждан относится к основным мерам господдержки в сфере занятости населения. Правительство РФ и региональные органы госвласти наделяются правом разрабатывать меры, направленные на содействие приоритетному трудоустройству таких граждан.