"ВКонтакте" добавила в мобильное приложение озвучку интерфейса для незрячих пользователей

Все обновления прошли проверку тестировщиков с нарушением зрения, сообщили в компании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" добавила возможность озвучки данных интерфейса для незрячих пользователей в свою мобильную версию, а также в приложение "VK звонки" и сервис VK ID, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"ВКонтакте" представила обновления мобильной версии соцсети, "VK звонков" и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться "ВКонтакте", в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ к основным функциям видео- и аудиозвонков и навигацию по разделам мобильной версии соцсети. Все обновления прошли проверку тестировщиков с нарушением зрения", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в VK ID стала доступна озвучка интерфейса при авторизации и регистрации во всех сервисах VK и партнеров. Кроме того, незрячие пользователи смогут восстановить профиль VK ID с помощью фото через электронную почту, а сделать это можно по специальной кнопке на экране восстановления доступа, которая будет озвучена.