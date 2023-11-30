РЖД организовали движение в обход Северомуйского тоннеля после возгорания цистерны

Поезда идут с незначительным увеличением времени в пути, сообщили в компании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. РЖД организовали движение по обходному участку на Байкало-Амурской магистрали после возгорания цистерны с дизельным топливом в Северомуйском тоннеле, поезда идут с незначительным увеличением времени в пути. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Движение поездов не прерывалось, оно организовано по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути", - отмечается в сообщении.

По информации РЖД, 29 ноября в 17:20 мск на перегоне Итыкит - Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной из цистерн с дизельным топливом. Состав был остановлен, часть вагонов уже выведена наружу.

В настоящее время идет ликвидация последствий возгорания, к месту происшествия направлены два пожарных поезда со ст. Окусикан и Новый Уоян. Объем повреждений устанавливается.