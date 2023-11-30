Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей

Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что около 90% финансовых организаций в стране являются законопослушными

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать. И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов [рублей]. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", - сказал Чиханчин.

По его словам, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено или в процессе возбуждения дела порядка 1,5 тыс. уголовных дел. Взыскано в бюджет уже 11 млрд рублей. Также пресечена деятельность 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей.

Чиханчин добавил, что ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках. "Первая особенность - практически все они [мошенники] находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе - вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. Рост в три раза в этом году", - сказал он.

Кроме этого, Чиханчин рассказал, что суды в 2023 году уже предотвратили вывод в теневой оборот 94 млрд рублей в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы.