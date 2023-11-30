Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

В основном они связаны с наркотиками и мошенничеством, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг фиксирует двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, в основном они связаны с наркотиками и мошенничеством. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал он.

Также криптовалюту используют в схемах, связанных с терроризмом, уточнил Чиханчин.

"Но благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый - он дает возможность нам все-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела", - заключил Чиханчин.

"Прозрачный блокчейн" был запущен весной 2023 года. Как ранее писал "Коммерсантъ", изначально сервис должен был распознавать операции только в биткойнах, но теперь якобы умеет работать с 30 криптовалютами.