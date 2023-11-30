"Россети" увеличили мощность крупного центра питания столицы Чувашии

Стоимость работ составила 273 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Волга" (входит в "Россети") завершила реконструкцию подстанции 110 кВ "Светлая" в Чебоксарах, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Подстанция задействована в электроснабжении жилых кварталов с населением около 27 тыс. человек и промышленных потребителей в южных районах города, включая международный аэропорт им. А.Г. Николаева. Стоимость работ составила 273 млн рублей, уточняется в сообщении.

В ходе работ энергетики установили новое силовое оборудование, в результате мощность энергообъекта выросла более чем в 1,5 раза - с 20 до 32 МВА. Вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей смонтированы надежные элегазовые выключатели.

Также центр питания оснастили новейшими средствами телемеханики и связи, цифровыми комплексами релейной защиты, что позволит в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов подстанции и своевременно реагировать на их изменения. Для автоматизации системы сбора, передачи информации и дистанционного управления построена волоконно-оптическая линия связи до подстанции 110 кВ "Новый город".

Все оборудование, установленное в ходе реконструкции, произведено в России. Часть его изготовлена на предприятиях Чувашии. Проект позволил существенно увеличить межремонтные сроки, экологичность и энергоэффективность объекта при оптимизации затрат на эксплуатацию, пояснили "Россети". Обновленная подстанция 110 кВ "Светлая" обеспечила запас мощности для подключения новых потребителей.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.