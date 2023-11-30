"Азимут" приостановит онлайн-регистрацию на рейсы с 1 декабря

Это связано с проведением технических работ, сообщил перевозчик

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" в связи с проведением технических работ приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 00:00 мск 1 декабря. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"С 00:00 мск 1 декабря 2023 года и до окончания технических работ будет недоступна услуга онлайн-регистрации на рейсы на сайте авиакомпании. Пассажирам по-прежнему доступна регистрация в аэропорту", - говорится в сообщении.

Из-за временных ограничений "Азимут" рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорты заранее. Авиакомпания проинформирует о возобновлении доступа к онлайн-регистрации и другим сервисам дополнительно.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по РФ и за рубеж.