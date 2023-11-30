Основной объем импорта в Таджикистан за 10 месяцев обеспечила Россия

По информации доклада агентства по статистике при президенте республики, показатель составил $1,35 млрд

ДУШАНБЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Объем торгового оборота между Таджикистаном и Россией с января по октябрь 2023 года составил $1,35 млрд, большую часть из этой суммы составил импорт на сумму порядка $1,24 млрд. РФ обеспечила более четверти всех поставляемых товаров в Таджикистан, следует из доклада агентства по статистике при президенте республики.

"Импорт осуществлялся в основном из следующих стран: России - 26,6% общего объема импорта, Китая - 20,9%, Казахстана - 15,3%, Узбекистана - 5,9%, США - 4,1%, Германии и Японии по 3,5%, Турции - 3,4%, Ирана - 2,6%, Республики Корея - 2,2%, Индии и Белоруссии - по 1,5%, Пакистан - 1,0 % и др." - говорится в тексте доклада.

По сравнению с январем-октябрем 2022 года товарооборот России и Таджикистана снизился на 2,1%, однако РФ сохранила первое место по объему торговли с Таджикистаном среди всех зарубежных стран, с которыми республика ведет экономические отношения. Второе место по объемам торговли с Таджикистаном занимает Китай - за 10 месяцев товарооборот составил около $1,2 млрд, что больше, чем в аналогичный период 2022 года на 14%.

При этом, согласно данным агентства по статистике, основным партнером по экспорту из Таджикистана по итогам 10 месяцев стала Швейцария, ранее, в 2023 году, наибольший объем поставок из республики приходился на Казахстан, который теперь оказался на втором месте. "Основными партнерами по экспорту товаров являлись: Швейцария - 29,9% общего объема экспорта товаров, Казахстан - 14,8%, Китай - 14,6%, Узбекистан - 8,8%, Турция - 8,5%, Россия - 7,5%, Афганистан - 5,8%, Иран - 4,9%, ОАЭ - 1,1% и другие", - говорится в докладе.

Объем экспорта в Швейцарию за 10 месяцев оценивается в $455,9 млн, а в целом товарооборот республики с этой страной вырос с января по октябрь в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.