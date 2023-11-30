В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в группе "Эгмонт"

Глава ведомства Юрий Чиханчин считает, что она идет на пользу только преступному миру

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Приостановка членства российской делегации в группе "Эгмонт" (объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран) идет на пользу только преступному миру. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Нам приостановили членство и отключили от сети "Эгмонт", которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. Но мы ищем другие варианты, каналы. Тем более, что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел. Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру", - сказал Чиханчин.

Он также напомнил, что деятельность РФ приостановлена и на площадке FATF (межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма). Со слов Чиханчина, оппоненты предпринимают шаги полностью исключить РФ из FATF и включить страну в "черные списки". "Но совместно работа ведется - с министерствами и ведомствами. Нам все-таки удается доказать, что это техническая площадка, и РФ соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам", - добавил он.

19 октября группа "Эгмонт" приняла решение приостановить членство Росфинмониторинга в организации. Как утверждалось в официальной позиции "Эгмонт", решение было принято в связи с подрывом доверия группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и "выбранными им способами коммуникации". В Росфинмониторинге в ответ решение о приостановке членства назвали политизированным, не имеющим законных оснований и грубо нарушающим мандат, устав и принципы группы "Эгмонт".

Вместе с тем в Росфинмониторинге отмечали, что ведомство продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена

Группа "Эгмонт" объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг стал членом группы в июне 2002 года.