Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга

Юрий Чиханчин сообщил, что ведомство продолжает работать над повышением финансовой грамотности и безопасности населения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провели встречу и обсудили вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международной кооперации по этому направлению.

Чиханчин рассказал главе государства, как организуется работа антиотмывочной национальной системы, какие результаты по пресечению мошенничества на финансовых рынках уже достигнуты.

Он отметил, что ведомство продолжает работать и над повышением финансовой грамотности и безопасности населения, а в олимпиаде по этому профилю в 2023 году приняли участие 19 стран. "6 млн человек [охват олимпиадного движения]?" - поинтересовался Путин. "Да", - ответил Чиханчин. "Невероятно. Это большое количество людей", - сказал президент.