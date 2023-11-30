Источник: ОПЕК+ рассматривает сокращение добычи на 1 млн б/с

Собеседник агентства отметил, что сейчас идет заседание только стран ОПЕК

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Собеседник агентства отметил, что сейчас идет заседание только стран ОПЕК. Окончательные решения по сокращению добычи ОПЕК+ будут приниматься позднее на министерской встрече альянса.

Страны ОПЕК+ ближе к вечеру соберутся на заседание министерского мониторингового комитета, а затем проведут общую министерскую встречу альянса. Изначально мероприятия планировалось провести 26 ноября в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Однако впоследствии встречи были отложены на 30 ноября, а затем переведены в онлайн-формат.

Официально причины переноса заседаний ОПЕК и ОПЕК+ не назывались, однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что изменения в графике спровоцировали разногласия между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией по поводу квот на добычу для африканских стран на 2024 год.