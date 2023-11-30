Дума одобрила в I чтении порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

Согласно пояснительной записке, соответствующий законопроект разработан в целях совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в порядке перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект разработан в целях совершенствования и оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в пояснительной записке. Основные изменения, предусмотренные документом, касаются порядка перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, в том числе в части информирования застрахованных лиц о статусе поданного заявления о единовременном взносе.

Документ также наделяет уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг полномочиями по рассмотрению обращений в отношении договоров долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

Вводится понятие "администратор софинансирования" - это "лицо, осуществляющее расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с федеральным законом". "Деятельность администратора осуществляет лицо, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с федеральным законом "О центральном депозитарии" или являющееся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию", - говорится в тексте законопроекта.

Предусматривается включение администратора софинансирования в процесс государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений.

Госдума приняла летом 2023 года инициированный правительством РФ закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в негосударственный пенсионный фонд. При этом возврат средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не предусмотрен.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, 30 ноября внесены некоторые дополнения и уточнения в законодательство, которые позволят национальному регулятору в сфере кредитно-денежной политики устанавливать дополнительные требования к порядку перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов путем передачи активов, а также дополнительные требования к активам фондов. "Фактически для людей, чья накопительная часть пенсионных накоплений была направлена в негосударственные пенсионные фонды, сформирован новый инвестиционный инструмент, который начнет работать со следующего года, - программа долгосрочных сбережений. Чтобы использовать его, потребуется заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Копить средства можно будет за счёт добровольных взносов или с помощью перевода в программу уже сформированных пенсионных накоплений", - отметил депутат.