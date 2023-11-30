Круизный турпоток по России в 2023 году вырос до 20%

В топе запросов клиентов остаются круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань и Астрахань, на Соловки, маршруты по Оке и круизы до Великого Новгорода, отметили в АТОР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Круизный турпоток по России в 2023 году вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом - до около 300 тыс. туристов, однако средняя загрузка теплоходов в этом году оказалась ниже. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Речной круизный сезон 2023 году показывает рост турпотока до 20% по сравнению с прошлым годом и может поставить новые рекорды в отрасли. На реки вышло больше судов, но предложение превышало спрос, и средняя загрузка теплоходов оказалась ниже", - говорится в сообщении.

По данным пяти крупнейших круизных компаний ("Водоходъ", "Мостурфлот", "Донинтурфлот", "Созвездие" и "Гама"), в путешествие по рекам и озерам России отправились около 300 тыс. туристов. На долю новых клиентов пришлось 40-50% бронирований. Несмотря на рекордный рост пассажиропотока, загрузка теплоходов не достигла уровня прошлого года, когда значительная часть рейсов заполнялась на 100%. В этом году загрузка бортов составила 75-85% из-за преобладания предложения над спросом, поскольку в эту навигацию на реки вышло на 16 теплоходов больше.

Наиболее востребованные направления в этом году в целом не изменились - в топе запросов клиентов по-прежнему остаются круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань и Астрахань, на Соловки, маршруты по Оке и круизы до Великого Новгорода. Стоимость круизов этого года почти не отличалась от 2022 года и зависела от класса теплохода, добавили в АТОР.