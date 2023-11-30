Посол Йемена в РФ заявил, что БРИКС может выстроить новый мировой экономический порядок

Ахмед Салем аль-Вахейши считает, что Россия, работая в рамках организации," должна не только смотреть на Восток, но и на Юг"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объединение БРИКС может стать основой для формирования нового мирового экономического порядка. Об этом заявил посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши, выступая на V Международной конференции "Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"Следующий саммит БРИКС будет проведен в следующем году в Российской Федерации. Россия, работая в рамках БРИКС, должна не только смотреть на Восток, но и на Юг, - считает дипломат. - БРИКС может стать структурой, в рамках которой будет сформирован новый мировой экономический порядок".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.