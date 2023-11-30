Посол Йемена заявил о поддержке стран глобального Юга по расчетам в нацвалютах с РФ

Ахмед Салем аль-Вахейши отметил, что у государств региона есть свои обиды в отношении того, как ведется торговля высокоразвитыми промышленными странами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Йемен поддерживает работу стран глобального Юга в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле с Россией. Об этом заявил посол республики в РФ Ахмед Салем аль-Вахейши, выступая на V Международной конференции "Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"Возвращаясь к новому международному экономическому порядку и роли глобального Юга в его формировании, я могу сказать, что у глобального Юга [есть] свои обиды в отношении того, как ведется торговля высокоразвитыми промышленными странами, и [в отношении] валютной системы, которая существует на мировом уровне. Сейчас мы пытаемся выработать модели торговли, где бы использовалась национальная валюта, что уже имеет место в торговле между Россией и Китаем, Россией и Индией", - сказал он.

Посол заметил, что недовольство глобального Юга происходит из-за маргинализации южных стран, в частности, технологической. "На повестке дня для глобального Юга стоят вопросы дальнейшей работы для формирования нового мирового экономического порядка с акцентом на вопросах развития", - заключил дипломат.