Минобрнауки и НИЦ им. Жуковского договорились о развитии прикладных наук в авиации

Гендиректор института Андрей Дутов отметил, что соглашение позволит получить упрощенный доступ к разработкам ученых-фундаменталистов

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор Национального исследовательского центра (НИЦ) "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов подписали соглашение о сотрудничестве на III Конгрессе молодых ученых. Оно упростит взаимодействие НИЦ, отвечающего за прикладные исследования в авиационной сфере, с представителями фундаментальной науки, сообщил ТАСС Дутов.

"Цель такого соглашения - сломать <...> барьер и создать нормальный режим перетока знаний от фундаментальных исследований к нам, а также постановки задач, которые мы лучше знаем для фундаментальных исследований <...>. Это серьезная работа, которая требует, так скажем, уступить некоторые полномочия и создать новые механизмы. <…> Соглашение готовили полгода", - объяснил Дутов.

НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" выполняет роль единого центра управления отечественной прикладной наукой в авиационной сфере. Соглашение, по словам Дутова, позволит получить НИЦ упрощенный доступ к разработкам ученых-фундаменталистов. Это даст информацию об областях, в которых ученым нужно активизировать работу. В настоящее время переток информации о разрабатываемых технологиях, сказал Дутов, осложнен на фоне антисанкционной работы.

"Этот переток серьезно регулируется в стране. Поэтому иметь свободный доступ к знаниям ученых-фундаменталистов для нас принципиально важно. Им важно четко понимать ориентиры - в каких областях нужно усиливать работу, а какие на сегодняшний день являются не очень перспективными", - сказал собеседник.

"Сириус" - территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Федеральная территория "Сириус" - это городская экосистема, где развиваются образовательный центр, научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня, научно-технологический кампус университета "Сириус".

Конгресс работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупную площадку для диалога науки, власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.