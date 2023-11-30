В Поморье инвесторам предложили строить отели для тимбилдинга и семейного отдыха

Гендиректор Агентства регионального развития Максим Заборский считает, что в Архангельской области не хватает загородных отелей вблизи национальных парков и достопримечательностей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. В Архангельской области предлагают инвесторам строить в регионе загородные отели для семейного отдыха и тимбилдингов. Для этих целей на островах в дельте Северной Двины в Архангельске, а также в популярных туристических точках области выделили восемь земельных участков, рассказал генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский во время презентации для российских и иностранных инвесторов "Открытый Север: инвестиции в туризм Архангельской области" на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Москве.

"Эксперты нам определили, что строительство загородных отелей сегодня является самым приоритетным для Архангельской области. Подобрали восемь земельных участков. Из них пять находится в Арктической зоне [России]. Отмечу, что все земельные участки у нас предоставляются в Арктической зоне без аукциона под инвестиционные проекты серии туризма при определенных базовых цифрах. До пандемии был немалый спрос на проведение деловых мероприятий федеральными игроками, когда целые компании выезжали из Москвы, из Санкт-Петербурга, проводили от трех до семи дней в Архангельской области вблизи Архангельска, и в аутентичных местах, где занимались тимбилдингом, самообразованием и знакомством с нашей культурой и историей", - сказал Заборский.

По словам Заборского, в регионе не хватает загородных отелей вблизи национальных парков или интересных достопримечательностей. Три участка находятся в Архангельске на островах. "Они прямо находятся в черте города Архангельска с хорошим видом. Но это уже природа, культура, деревенская история", - сказал он, уточнив, что до островов можно добраться водным транспортом, а зимой также и по ледовым переправам, что для многих туристов интересно. "Такое небольшое событийное путешествие", - добавил он.

Один из участков находится в центре старинного города Каргополя, есть участок в Устьянском районе, где расположен центр лыжного спорта мирового уровня Малиновка. Восемь участков располагаются рядом с водой. На территориях могут быть построены корпуса высотой от одного до четырех этажей.