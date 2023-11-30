"Почта банк" рассказал, как обновить или установить приложение банка

Программу можно скачать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Приложение "Почта банка" для Android-смартфонов по-прежнему можно скачать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов. Установленные на смартфонах приложения банка продолжают работать. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Накануне сообщалось, что мобильное приложение "Почта банка" исчезло из App Store и Google Play. В начале ноября 2023 года "Почта банк" попал под санкции США.

"Клиентам "Почта банка" по-прежнему доступны все возможности удаленного доступа и управления своими деньгами через мобильные устройства. Установленные на смартфонах приложения продолжат работать. Приложение банка для Android-смартфонов можно скачать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов", - указали в пресс-службе банка.

Также всем клиентам кредитной организации доступен интернет-банк с полным набором функций.

По итогам 2022 года более 8,5 млн человек являлись активными клиентами "Почта банка".