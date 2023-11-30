В "Эксмо" не прогнозируют резкого повышения стоимости книг в 2024 году

Гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев рассказал, что с 1 января подорожают услуги типографий, но издательство не хочет "перекладывать эту проблему на читателя", поднимая цены на книги

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Цены на бумажные книги в России в 2023 году увеличились незначительно, на 3-5%, поскольку основной рост стоимости пришелся на 2022 год. Резкого скачка цен на книги в 2024 году также не прогнозируется, сообщил журналистам генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев в кулуарах книжной ярмарки non/fiction.

"Основной рост был в прошлом году, большой скачок [цен] был связан с ростом себестоимости, с ростом цен на бумагу. В этом году цены практически не выросли, на уровне 3-5%. Курс вырос, у нас выросли отчисления, типографии нам начали подкручивать цены. Мы где-то на 2,5% подняли уже в конце года, но базово по году мы цены не поднимали", - сказал Капьев, отвечая на вопрос ТАСС.

Гендиректор "Эксмо" рассказал, что с 1 января подорожают услуги типографий, однако издательство не хочет "перекладывать эту проблему на читателя", поднимая цены на книги. По словам Капьева, удержание цен в 2023 году привело к хорошим показателям.

"В первую половину [2024 года] не будем повышать. Максимум [на] 2%, и то не факт. И сказать, что на 20% будет [подорожание], - нет. Будем упираться", - сказал он.

Юбилейная, 25-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction проходит с 30 по 3 декабря в Гостином дворе. Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года, с 2019 года она проводится в Гостином дворе. С 2023 года ярмарку проводят два раза в год. За время существования площадки ее почетными гостями были представители Франции, Германии, Японии, Финляндии, других стран. Ярмарка будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.