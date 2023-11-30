ЦБ напомнил о рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги

Как отметил регулятор, в частности, эти риски реализовались, когда в начале ноября Минфин США объявил о введении ограничительных мер в отношении ПАО "СПБ Биржа"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сохраняющаяся возможность граждан РФ инвестировать в иностранные ценные бумаги через иностранных брокеров несет риски, в том числе в связи с отсутствием судебной защиты на территории России. Об этом говорится Обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте Банка России.

"Перевод гражданами средств в иностранные юрисдикции приводит к усилению рисков, связанных и с потенциальными ограничениями со стороны недружественных стран, и с дополнительными кредитными рисками", - пояснили в ЦБ.

В частности, эти риски реализовались, когда в начале ноября 2023 года Минфин США объявил о введении ограничительных мер в отношении ПАО "СПБ Биржа" (включено в список SDN), предусматривающих запрет на совершение любых операций с биржей. "Как следствие, биржа приостановила торги в отношении всех иностранных ценных бумаг для определения порядка дальнейших действий в сложившихся условиях. На фоне новостей о санкциях акции ПАО "СПБ Биржа" потеряли более 40% к концу ноября", - напомнил регулятор.

При этом в 2023 году доля сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах (с исключением валютной переоценки) снизилась на 1,6 п.п. , до 20,2%. Покупки российских акций и облигаций в II-III кварталах 2023 года, напротив, выросли: российских акций - на 162 млрд рублей, облигаций - на 228 млрд рублей.

Ранее в целях защиты инвесторов от инфраструктурных рисков Банк России превентивно установил ряд ограничений для инвесторов. В частности, было ограничено обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Кроме того, с 1 ноября 2022 года была ограничена продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг из недружественных стран и ценных бумаг, обслуживание которых осуществляется через инфраструктуру недружественных государств.