В ЦБ сообщили о существенном снижении брокерами объема средств в иностранной валюте

Как отметили в Банке России, ситуация с заблокированными активами в настоящее время практически не влияет на финансовую устойчивость брокеров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Валютные риски и риски взаимодействия с нерезидентами в брокерской отрасли снижаются, говорится в Обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте Банка России.

Так, доля объема активов, контрагентами по которым являются нерезиденты, сократилась с начала 2023 года в два раза и составила 9% от совокупного объема активов (на начало года - 17%). В частности, существенно уменьшился объем денежных средств, переданных по договору о брокерском обслуживании иностранному брокеру (на 32%). Кроме того, сокращаются объемы активов, номинированных в иностранной валюте: на 29% уменьшился объем денежных средств и депозитов в банках, на 26% - объем ценных бумаг.

Таким образом, ситуация с заблокированными активами на текущий момент практически не влияет на финансовую устойчивость брокеров. При этом с начала 2023 года объем ценных бумаг недружественных стран в портфеле ценных бумаг брокеров сократился примерно в пять раз и по состоянию на конец второго квартала не превышал 1%.

"Начиная с 2024 года в соответствии с изменениями в указании N 5873-У11 брокерские компании должны будут исключить из расчета норматив достаточности собственных средств (капитала) активы, на которые установлено обременение либо иное ограничение распоряжения, в том числе в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств. Эти изменения не должны существенно повлиять на значения нормативов достаточности капитала брокеров", - также сообщил регулятор.