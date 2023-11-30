ЦБ заявил о росте долговой нагрузки россиян с июля на 0,3 п.п.

По данным регулятора, она достигла по состоянию на конец октября 10,9%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Долговая нагрузка населения во II - III кварталах 2023 года увеличилась на 0,3 п.п., достигнув по состоянию на конец октября 10,9%, в основном за счет существенного роста задолженности по портфелю кредитных карт. Это следует из Обзора финансовой стабильности Банка России.

"Долговая нагрузка населения на макроуровне в II-III кварталах 2023 года незначительно увеличилась (на 0,3 п.п., до 10,9%) за счет существенного роста задолженности по портфелю кредитных карт (+20% за два квартала). В других сегментах, несмотря на рост задолженности, долговая нагрузка значимо не менялась из-за увеличения среднего срока до погашения кредита", - указано в обзоре.

ЦБ отмечает, что доля заемщиков с предельной долговой нагрузкой более 50% в общей задолженности остается значительной и составляет 63%.

По данным регулятора, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов при этом оставалось стабильным. "Несмотря на увеличение в II-III кварталах 2023 года общего объема задолженности с просроченными платежами более 90 дней (+2,2%, или 24 млрд рублей), вследствие опережающего роста портфеля ее доля снизилась на 0,7 п.п., до 8,1%, на 01.10.2023", - указано в обзор.

Банк России подчеркивает, что качество обслуживания долга в том числе поддерживается за счет роста доходов населения. В случае замедления их роста кредитное качество может ухудшиться, в первую очередь по закредитованным заемщикам.