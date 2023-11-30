ЦБ сообщил об ухудшении ситуации с корсчетами в "токсичных" валютах в банках РФ

При этом, как отметил регулятор, все больше счетов открывается в валютах дружественных стран

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах в банках РФ ухудшается, при этом все больше счетов открывается в валютах дружественных стран, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах в банках РФ ухудшается, но все больше счетов открывается в валютах дружественных стран", - отмечает ЦБ, указывая, что при этом роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной.

По данным регулятора, в отчетный период продолжалось сокращение корреспондентских связей российских банков с банками-нерезидентами в "токсичных" валютах. "На начало октября значение индекса сети корреспондентских отношений в "токсичных" валютах по сравнению с началом апреля снизилось на 15%, а по сравнению с началом 2022 года - на 46%", - констатирует ЦБ.

С другой стороны, происходило расширение сети корреспондентских отношений в валютах дружественных стран - рост индекса за апрель - сентябрь на 17%, а с начала 2022 года - на 91%. Одновременно объем требований к банкам-нерезидентам в валютах дружественных стран в апреле - сентябре вырос на 19%, в "токсичных" валютах - сократился на 12%.

Регулятор также отмечает, что компании РФ продолжают отходить от использования доллара и других "токсичных" валют в международных расчетах, но изменение инфраструктуры платежей приводит к увеличению периода поступления выручки за поставки энергоресурсов.

"Изменения географических направлений, торговых потоков, инфраструктуры проведения платежей привели к увеличению периода поступления платежей за поставки нефти и нефтепродуктов. При этом продолжается процесс отхода от использования доллара США и других валют недружественных стран в международных расчетах. Так, в сентябре 2023 года поступления валютной выручки, номинированной в "токсичных" валютах, составили 24% от всех поступлений за экспорт товаров и услуг по внешнеторговым контрактам, снизившись на 25 процентных пунктов к аналогичному уровню прошлого года", - указывает ЦБ.