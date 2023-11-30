ЦБ спрогнозировал сохранение устойчивости сектора экономики РФ на фоне повышенных ставок

По данным регулятора, этому способствует его относительно низкий долг

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Реальный и финансовый секторы экономики РФ сохранят устойчивость в условиях повышенных ставок в среднесрочной перспективе, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"На глобальных рынках повысилась стоимость заимствований, что создает опасения по поводу возможных рисков для финансовой стабильности уязвимых секторов. В России рост ставок уже начал приводить к постепенному охлаждению кредитной активности. Банк России ожидает, что реальный и финансовый секторы сохранят устойчивость в условиях повышенных ставок в среднесрочной перспективе", - отмечается в документе.

Устойчивости реального сектора, по данным ЦБ, способствует его относительно низкий долг (на начало июля 2023 года долг нефинансовых компаний в РФ составил 50,6% ВВП, долг граждан - 20,4% ВВП, государственный долг - 16,1% ВВП, тогда как в странах Группы двадцати данные показатели составляли 98,5%, 62,6% и 92,2% ВВП соответственно).

Также стабильности способствует высокий уровень процентной маржи (4,8% за III квартал 2023 года) и значительный буфер капитала в банковском секторе, которые позволят обеспечить его устойчивость к реализации процентного риска и возможных внешних рисков, указывает ЦБ.

В то же время, по данным регулятора, по-прежнему актуальны уязвимости, о которых говорилось в прошлых выпусках обзора: высокая доля закредитованных граждан, дисбалансы на ипотечном рынке.