Совфед 7 декабря рассмотрит базовый закон "О занятости населения в РФ"

В частности, закон уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проект базового закона "О занятости населения в РФ" включен в повестку пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря. Об этом сообщается на сайте палаты.

Госдума приняла закон на пленарном заседании в четверг. Документ был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Он определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения.

Закон в том числе уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей". Предполагается, что основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.