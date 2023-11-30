Мишустин потребовал следить за конечной стоимостью отечественных автомобилей

Премьер-министр также сообщил о выделении дополнительно 15 млрд рублей на развитие автопрома

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу локализовать производство максимально возможного количества компонентов для автомобилей и следить за ценой автомобилей. Он сообщил о выделении дополнительно 15 млрд рублей на развитие автопрома.

"Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запасных частей. Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

По его словам, правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 15 млрд рублей, субсидии будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. "При этом надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей", - указал Мишустин.

Выделение дополнительных ассигнований позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих, рассчитывает премьер-министр.

Глава кабинета министров также предложил участникам заседания рассмотреть вопрос о закреплении в российском законодательстве понятий "инжиниринговые услуги" и "промышленный дизайн". По его словам, такое решение "поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются и люди, и бизнес".