Затраты на цифровые системы контроля коммунальных сетей ЖКХ уберут из платежек

По данным Минстроя, принято постановление правительства, разработанное для установления единого порядка учета расходов на цифровую инфраструктуру в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Расходы на электронные системы контроля работы ресурсоснабжающих сетей не повлекут за собой рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, следует из постановления правительства РФ об установлении порядка учета расходов на цифровую инфраструктуру в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

"Принято постановление правительства Российской Федерации, разработанное для установления четкого, единого порядка учета расходов на цифровую инфраструктуру в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. <...> Внесенные изменения не повлияют на размер тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя.

По информации министерства, ранее инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, работающих в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, не могли включать в себя расходы на внедрение цифровых инструментов. "Вместе с тем, многие организации применяли такие инструменты для оптимизации издержек при поставке воды и тепла, что сказывалось на тарифной политике", - пояснили в Минстрое. Изменения направлены на повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций за счет интеграции в их работу цифровых инструментов, направленных на сокращение потерь воды за счет выявления скрытых утечек, сокращение электропотребления на ее транспортировку, уменьшение затрат на ремонтную программу, снижение аварийности, повышение качества обслуживания потребителей.

Мнение экспертов

В свою очередь, аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук отметил, что до настоящего времени тарифные органы регулирования не включали расходы на IТ-системы при определении индексов роста платы граждан, что дестимулировало тепловиков и водоканалы заниматься цифровой трансформацией. "Принятое постановление решает эту проблему, при этом нагрузка на конечного потребителя не увеличится, поскольку цифровые решения позволяют коммунальщикам сэкономить по другим статьям расходов, например, за счет сокращения трудозатрат персонала", - считает он. По мнению эксперта, внедрение цифровых технологий в сферу ЖКХ помогает в автоматическом режиме контролировать процессы подачи коммунальных ресурсов, оперативно выявлять аварии на сетях, заниматься другими операционными процессами хозяйственной деятельности.

Роста качества коммунальных услуг ожидает от этого документа и заместитель коммерческого директора онлайн-платформы для автоматизации УК и ТСН Doma.ai Олеся Лещенко. "Думаю, что результатом реализации постановления станет рост IT-разработок в отраслях тепло- и водоснабжения. Это позитивно скажется на качестве коммунальных услуг. При этом рост тарифов останется в пределах установленных индексов платы граждан", - подчеркнула она.

По ее словам, ранее расходы на цифровизацию и возможность включения их в тариф были неочевидными, что часто приводило к спорам и невозможности реализовать какой-то проект. "Например, очевидной была возможность переложить участок трубопровода, а установка датчиков и разработка программного обеспечения, которое позволит принимать показания этих датчиков, анализировать и рекомендовать проведение каких-то работ на этом участке, - уже нет", - уточнила Лещенко.