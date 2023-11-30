Закупки зерна в интервенционный госфонд начнутся 11 декабря

По данным Минсельхоза, планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря 2023 года. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, его слова приводятся в сообщении министерства.

"В ближайшее время Минсельхоз приступит к пополнению запасов продовольственной пшеницы и ржи в интервенционном фонде. Начало биржевых торгов в рамках закупочных зерновых интервенций запланировано на 11 декабря 2023 года", - сказал он.

Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу министерства, в 2023 году планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа. "В дальнейшем, в случае значительного роста цен, зерно будет реализовываться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит сохранять стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке", - добавляется в сообщении.

В 2022 году запасы зерна в интервенционном фонде были увеличены на 3 млн тонн, отметило министерство.

Ранее Патрушев сообщил, что Минсельхоз РФ планирует в конце 2023 года запустить закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. Он отметил, что мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.