Дума одобрила в I чтении законопроект, облегчающий переход акций от иностранных компаний

Документ также уточняет порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, улучшающий порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

С 4 сентября 2023 года в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономических значимых организаций на территории РФ.

Для реализации корпоративных прав лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, законопроектом предлагается выделить два порядка вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации: обязательный - в отношении лиц, являющихся гражданами РФ и (или) резидентами РФ, необязательный - в отношении иных лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале).

Законопроектом также уточняется порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, и порядок взаимодействия экономических значимых организаций и Росфинмониторинга.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о доработке механизма по замещению участия иностранных холдинговых компаний в капитале экономически значимых организаций.

"Ускоренная процедура возврата в Россию активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, поможет защитить интересы граждан, обеспечить наш экономический суверенитет и снизить негативные последствия санкций. Российские акционеры не дадут иностранцам блокировать деятельность наших стратегических компаний. Разработанные меры являются законным ответом на незаконные действия западных стран, бесстыдно конфискующих наши активы за рубежом", - отметил Гаврилов.