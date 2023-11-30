Дума вводит штраф за невыполнение нормы об обязательной продаже валютной выручки

В частности, штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), в том числе вводящий ответственность за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки.

Документ был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов ранее в ноябре в пакете с основным законопроектом, который уточняет порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций. С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" (ЭЗО). Документ установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении ЭЗО на территории РФ.

Законопроект предлагает установить административную ответственность, необходимую для реализации требований закона. Так, статью 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования) предлагается дополнить новой частью о невыполнении обязанности по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Указывается, что действие этой статьи распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

Невыполнение требования по направлению заявления

Кроме того, КоАП предлагается дополнить статьей 15.23.2 (нарушение требований законодательства РФ, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями). Новая норма вводит ответственность для граждан и резидентов РФ, косвенно владеющими акциями ЭЗО, принадлежащими иностранной холдинговой компании. По нормам основного законопроекта, они обязаны направлять в ЭЗО заявление с информацией, необходимой для вступления в прямое владение такими акциями.

В случае нарушения этого требования в установленные сроки ЭЗО уведомляет об этом Росфинмониторинг, который в свою очередь направляет таким лицам предписание исполнить свои обязанности в определенные сроки. Если после предписания Росфинмониторинга граждане и резиденты РФ, косвенно владеющими акциями ЭЗО, принадлежащими иностранной холдинговой компании, не выполнили обязанность по направлению заявления, им будет грозить административная ответственность.

В этом случае гражданам грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается ввести штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены законопроектом за неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления ЭЗО обязанностей, которые возложены на них в соответствии со ст. 12 закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". В действующей редакции этой статьи говорится о том, что органы управления ЭЗО будут обязаны подавать заявления и совершать иные действия, если эти ЭЗО войдут в перечень, утвержденный указом президента РФ.