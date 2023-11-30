Губернатор Самарской области сообщил о двукратном росте инвестиций в регион за пять лет

Дмитрий Азаров также отметил, что действующая в регионе особая экономическая зона "Тольятти" входит в тройку лучших в стране

ТАСС, 30 ноября. Более 250 проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей реализуется в Самарской области, при этом за пять лет объем инвестиций в экономику региона удвоился. Об этом сообщил на открытии дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" губернатор региона Дмитрий Азаров.

"За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы введены сотни новых производств. В регионе реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 трлн рублей", - сказал Азаров.

Он отметил, что действующая в регионе особая экономическая зона "Тольятти" входит в тройку лучших в стране. Расширяется сеть индустриальных и логистических парков, работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны.

"Ключевые точки роста в реальном секторе экономики связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив региона. Это аэрокосмический, нефтехимический, автомобилестроительный, транспортно-логистический кластеры, кластер медицинский и фармацевтический, в работе - формирование станкостроительного кластера", - рассказал Азаров.

Он также напомнил, что в следующем году в Самарской области создадут научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем.

Стенд региона

Как сообщила пресс-служба губернатора области, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что на стенде Самарской области представлены многочисленные достижения, которые стали реальными благодаря грамотному использованию конкурентных преимуществ. "Это, в первую очередь, развитый многоотраслевой промышленный комплекс, основу которого составляет высокотехнологичная обрабатывающая промышленность с высоким экспортным потенциалом. На территории Самарско-Тольяттинской агломерации сконцентрированы перспективные площадки и автомобилестроения, аэрокосмической, фармацевтической и химической промышленности. Регион развивает и новые сферы производства - такие, как беспилотная авиация, глубокая переработка газа", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что на выставке-форуме "Россия" Самарскую область представляют известные артисты, призеры и победители всемирных и национальных спортивных состязаний, Олимпийские чемпионы. Среди них гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, автогонщики Михаил Митяев и Леонид Панфилов, синхронистка Мария Киселева, а также заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, актриса, балерина и народная артистка Илзе Лиепа. Олег Саитов и Мария Киселева стали участниками "открытого микрофона" и ответили на вопросы посетителей стенда Самарской области.

"Каждый стенд - это не только выставка. Это люди, которые рассказывают об особенностях своего региона, каких-то интересных моментах. Каждый предоставляет свою программу, свои изюминки. А Самарскую область я знаю хорошо: это Самарская Лука, природа, промышленность, люди", - цитирует пресс-служба Саитова.

В рамках деловой программы дня региона было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Мордовией. Оно направлено на сохранение и расширение двусторонних связей регионов в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.