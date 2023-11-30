В Челябинской области обнулили налог на прибыль для резидентов ОЭЗ

Такая ставка будет действовать на протяжении семи налоговых периодов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроект, согласно которому ставка налога на прибыль для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) будет равна нулю на протяжении семи налоговых периодов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Законопроект на заседании законодательного собрания региона сегодня представил заместитель губернатора Иван Куцевляк. Депутаты поддержали инициативу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, налоговые преференции - ключевой фактор для привлечения инвесторов. Принятый депутатами законопроект установил ставку налога на прибыль для резидентов на уровне нуля в течение семи налоговых периодов, на уровне 3% - с 8-го по 12-й налоговый период, на уровне 12% - по истечении 12 налоговых периодов.

По официальным данным, ранее в Челябинской области для резидентов ОЭЗ была предусмотрена ставка налога на прибыль на уровне 2% на первые 5 лет, на уровне 7% - на период с 6-го по 10-й год и на уровне 13,5% - с 11-го года.