Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,3 млрд

Они составили $587,5 млрд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 24 ноября 2023 года составили $587,5 млрд, увеличившись за неделю на $6,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 24 ноября составил $587,5 млрд, увеличившись за неделю на $6,3 млрд, или на 1,1%, вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 17 ноября, объем резервов составлял $581,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.