Первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода откроют весной

На территории тракторного завода появится мультифункциональный научно-технологический центр для развития российского машиностроения

ЛИПЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода, территория которого будет включена в состав особой экономической зоны "Липецк", откроется весной будущего года.

Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов в рамках проходящих дней Республики Беларусь в Липецкой области.

"Корпус откроется весной будущего года, этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", - сказал Артамонов. Он уточнил, что инвестор "Амкодор" планирует реализовать проект по созданию производства прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин. На первом этапе - весной следующего года здесь запустят частичную сборку, а к концу года - полноценное производство. Как ожидается, на территории бывшего завода, включенной в состав особой экономической зоны, к концу 2033 года появится не менее 2,4 тыс. рабочих мест, а объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров и услуг составит около 620 млрд рублей.

Ранее губернатор также сообщал, что на территории тракторного завода появится мультифункциональный научно-технологический центр для развития российского машиностроения.