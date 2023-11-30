Чернышенко заявил, что микроэлектроника и станки должны быть отечественными

Вице-премьер РФ отметил, что "именно такие производственные цепочки лежат в основе десяти мегапроектов", реализуемых в России

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Ключевые продукты в таких областях, как микроэлектроника, станки, а также медпрепараты, транспорт и продукты питания, в первую очередь должны быть отечественными для достижения технологического суверенитета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Президент нам задачу достижения технологического суверенитета поставил, она первоочередная. Для того, чтобы достичь суверенитета, наша страна должна сама себя обеспечить критически значимой продукцией, прежде всего в таких областях, как микроэлектроника, собственные средства производства - это станки <…>, транспорт, медикаменты, продукты питания и так далее", - сказал Чернышенко, выступая на III Конгрессе молодых ученых.

Он отметил, что "именно такие производственные цепочки лежат в основе десяти мегапроектов", реализуемых в России.

"При этом мы понимаем, что добиться успехов в экономике в целом и в промышленности в частности, конечно, невозможно без ученых и их прорывных идей", - добавил он.

III Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.