Единая система ОСАГО России и Белоруссии должна заработать к октябрю 2024 года

Начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергей Бабич сообщил, что сейчас проходит переходный период по передаче функции оператора автоматизированной информационной системы от РСА к специально созданной для этого организации со стопроцентным участием Банка России

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Единая система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Союзного государства (СГ) Белоруссии и России должна заработать к октябрю 2024 года. Такое решение было принято в ходе состоявшегося в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту.

"Мы <...> в январе-феврале [2024 года] должны получить информацию от наших регуляторов, как идет процесс [запуска единой системы ОСАГО], <...> как идут процессы внесения изменений в законодательство. Возможно, нам где-то там подключаться надо будет. Берем на контроль этот вопрос и работаем дальше. К 1 октября - ставим дату такую [готовности системы к запуску]", - сказал, подводя итоги заседания, председатель комиссии Виктор Пинский.

Участвовавший в заседании начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергей Бабич пояснил, что в настоящее время "проходит переходный период по передаче функции оператора автоматизированной информационной системы от РСА (Российского союза автостраховщиков - прим. ТАСС) к специально созданной для этого организации со стопроцентным участием Банка России". "Законодательно установлены сроки, когда эта организация становится полноценным оператором системы и фактически, и юридически. Этот срок - 1 октября 2024 года. До этой даты оператором юридически является РСА", - сказал он.

Бабич указал, что действующая информационная система РСА "не позволяет исполнять требования модельного закона" об ОСАГО в СГ в части проверки полисов на бумажном носителе, ввести которые предлагала белорусская сторона. "Те проблемы, которые есть в [системе международного страхования] "Зеленой карте", их очень не хотелось бы переносить на единые полисы ОСАГО в рамках Союзного государства. В связи с чем мы, собственно, и предложили дату после 1 октября, когда у нас будет создан новый оператор, который и будет аккумулировать эти данные с возможностью их проверки в режиме реального времени," - сказал представитель Банка России.

"Целесообразность бумажного носителя пока не очевидна. Во-первых, модельный закон [об ОСАГО в СГ] у нас заточен все-таки на электронный вид и возможность его проверки в режиме реального времени. Поэтому, если делать что-то на бумаге по-иному, то нужно, вообще говоря, вносить изменения в модельный закон. А это история, как мы знаем, к сожалению, небыстрая. И поэтому вместо того, чтобы делать изменения в модельный закон, которые вряд ли раньше лета смогут пройти, а там до октября останется всего ничего, может лучше сделать хорошо и правильно?" - сказал Бабич.

Изменения в законодательстве

Участников заседания проинформировали о том, что в Белоруссии внести необходимые для запуска единой системы ОСАГО изменения в законодательство планируется к 1 марта 2024 года. "Полагаю, что работу над законопроектом, наверное, в первом квартале 2024 года сможем завершить. Он у нас сейчас проходит согласование", - отметил начальник отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина РФ Сурен Авагимов.

Проект модельного закона "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства" был принят на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, состоявшейся в июне в Витебске. Документ, направленный на унификацию законодательств Белоруссии и России об ОСАГО, в частности предполагает предоставление гражданам обеих стран возможности выбора: заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства, или договоры, действующие только на территории государства регистрации транспортного средства. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, где было совершено ДТП.