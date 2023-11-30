Россия работает над введением безвизового режима для туристов из Малайзии

Правительства РФ и Малайзии выделили туризм в качестве одной из 11 приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительства России и Малайзии работают над введением безвизового режима для малайзийских путешественников. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам выездной бизнес-миссии российских туркомпаний и делового мероприятия для представителей туристической отрасли Малайзии, которые прошли в Куала-Лумпуре.

"В первый день 20 российских поставщиков туристических услуг презентовали свои предложения по организации туров в Москву, Казань, Мурманск и другие города России более чем 100 малайзийским туристическим компаниям. Малайзийским участникам представлена подробная информация о возможностях электронной визы для въезда в Россию, которая доступна гражданам Малайзии с августа 2023 года, а также о ведущейся правительствами двух стран работе по введению безвизового режима для малайзийских путешественников", - говорится в сообщении.

Правительства России и Малайзии выделили туризм в качестве одной из 11 приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества. Для реализации следующих практических шагов Минэкономразвития России инициировало создание рабочей группы по туризму, приступило к разработке меморандума о сотрудничестве в сфере туризма с Министерством туризма, искусства и культуры Малайзии, а также в ближайшее время совместно с малайзийскими партнерами организует следующее мероприятие для представителей туротрасли России и Малайзии для исследования туристического потенциала обеих стран, рассказали в МЭР.

В сентябре глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии. Он подчеркнул, что из этих стран возможен прирост туристов премиум-класса. Позже замглавы министерства Дмитрий Вахруков уточнил, что визы для этих стран могут быть отменены в 2024 году.